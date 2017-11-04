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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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СМИ: Дженнаро Гаттузо может возглавить "Милан"
"Милан" может заменить главного тренера Винченцо Монтеллу на другого специалиста, передает La Gazzetta dello Sport.
Сообщается, что единственный реальный претендент это тренер юношеской команды "Милана" Дженнаро Гаттузо. Монтелла может быть уволен в случае неудачи в ближайшем туре с "Сассуоло".
Сообщается, что единственный реальный претендент это тренер юношеской команды "Милана" Дженнаро Гаттузо. Монтелла может быть уволен в случае неудачи в ближайшем туре с "Сассуоло".
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