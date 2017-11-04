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СМИ: Дженнаро Гаттузо может возглавить "Милан"

"Милан" может заменить главного тренера Винченцо Монтеллу на другого специалиста, передает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что единственный реальный претендент это тренер юношеской команды "Милана" Дженнаро Гаттузо. Монтелла может быть уволен в случае неудачи в ближайшем туре с "Сассуоло".
Теги: Милан
Сегодня, 14:48
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