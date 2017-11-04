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"Тосно" - "Краснодар": стартовые составы (фото)

Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура премьер-лиги между "Тосно" и "Краснодаром", передает корреспондент Rusfootball.info.

"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков.

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

Теги: Тосно Краснодар
Сегодня, 15:19
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:45) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Кто то протокол украл ))


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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