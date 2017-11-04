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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Евгений Ловчев: Семин всегда создает создает команду-семью
Эксперт Евгений Ловчев высказался относительно предстоящего поединка премьер-лиги "Локомотив" - ЦСКА.
"У Семина во все времена была команда-семья. И эту семью создавал он. На днях я прочитал интервью Ильи Геркуса. В нем руководитель клуба говорит, что это он привез Фарфана,выделяет этого игрока. Но Семин никогда не выделял отдельных футболистов. Даже в той команде, в которой играли Лоськов и другие нынешние легенды клуба. Повторяю, он всегда создавал команду, а такие слова Геркуса этому не способствуют.
Теперь о предстоящем матче. Все будут говорить, что у ЦСКА нет атаки, но вернулся Дзагоев после долгого перерыва, и мы увидели в матче с "Базелем", что армейцы могут играть по-другому в атаке. Теперь не только на Головине все замыкается. Был выдвинут вперед Вернблум. И это придумал не Гончаренко, такое практиковал еще Слуцкий.
"Локо" не станет на своем поле играть от обороны. Думаю, матч сведется к противоборству нападения "Локомотива" и обороны армейцев. И, думаю, будет ничья", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
"У Семина во все времена была команда-семья. И эту семью создавал он. На днях я прочитал интервью Ильи Геркуса. В нем руководитель клуба говорит, что это он привез Фарфана,выделяет этого игрока. Но Семин никогда не выделял отдельных футболистов. Даже в той команде, в которой играли Лоськов и другие нынешние легенды клуба. Повторяю, он всегда создавал команду, а такие слова Геркуса этому не способствуют.
Теперь о предстоящем матче. Все будут говорить, что у ЦСКА нет атаки, но вернулся Дзагоев после долгого перерыва, и мы увидели в матче с "Базелем", что армейцы могут играть по-другому в атаке. Теперь не только на Головине все замыкается. Был выдвинут вперед Вернблум. И это придумал не Гончаренко, такое практиковал еще Слуцкий.
"Локо" не станет на своем поле играть от обороны. Думаю, матч сведется к противоборству нападения "Локомотива" и обороны армейцев. И, думаю, будет ничья", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
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