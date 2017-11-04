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"Марсель" может расторгнуть контракт с Патрисом Эвра за удар болельщика

Руководство "Марселя", ранее отстранившее от работы с командой защитника Патриса Эвра, обдумывает варианты разрешения ситуации с 36-летним игроком.

Напомним, перед матчем Лиги Европы против "Витории Гимараэш" футболист ударил ногой болельщика и получил красную карточку.

Сообщается, что не исключен вариант с расторжением контракта с Эвра. У француза одна из самых больших зарплат в команде, а также определенное влияние в раздевалке.

Слушание УЕФА по данному делу пройдет 10 ноября, Эвра грозит длительная дисквалификация.
Теги: Марсель Эвра
Сегодня, 15:55
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№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Дискву впаяют матчей на пяток в еврокубке, по-любому.

Пишут что пожизненно могут дисквалифицировать


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:27) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Дискву впаяют матчей на пяток в еврокубке, по-любому.
Если не дурак, то найдет того фана и просто извинится. Хотя, скорее всего и клуб деньгой накажет и фанат может захотеть моральной компенсации.
Что-то с ним все же не так, и на Суареса бросался и тут. То-ли чсв гипертрофированное, то-ли просто дурак.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:58) #
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Болеет за:
«Сибирь»
А расизм ему не инкриминируют? А зря.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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