"Марсель" может расторгнуть контракт с Патрисом Эвра за удар болельщика

Руководство "Марселя", ранее отстранившее от работы с командой защитника Патриса Эвра, обдумывает варианты разрешения ситуации с 36-летним игроком.Напомним, перед матчем Лиги Европы против "Витории Гимараэш" футболист ударил ногой болельщика и получил красную карточку.Сообщается, что не исключен вариант с расторжением контракта с Эвра. У француза одна из самых больших зарплат в команде, а также определенное влияние в раздевалке.Слушание УЕФА по данному делу пройдет 10 ноября, Эвра грозит длительная дисквалификация.