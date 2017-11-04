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"Ростов" с минимальным счетом обыграл "Ахмат" в молодежном чемпионате

В матче 16-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ахмат" дома уступил "Ростову".

Молодежное первенство. 16 тур

"Ахмат" - "Ростов" - 0:1

Голы: Сиденко, 47

"Ахмат": Насуров, Мальсагов, Магамаев, Адамов, Исмаилов, Абдурахманов, Ахильгов, Эдиев, Хубулов, Кадыров, Умаев

"Ростов": Ермаков, Христис, Сухомлинов, Захаров, Нескоромный, Сиденко, Забродин, Вебер, Мкртчян, Данилов, Соловьев
Теги: Ахмат Ростов
Сегодня, 15:58
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