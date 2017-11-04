Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:29
Дмитрий Сенников: "Локомотив" в матче с ЦСКА захочет доказать, что не случайно находится на первом месте (3)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" в матче с ЦСКА захочет доказать, что не случайно находится на первом месте (3)
16:27
Сергей Силкин: у "Локомотива" есть шанс победить ЦСКА, если будет такой же настрой, как на "Зенит"
Сергей Силкин: у "Локомотива" есть шанс победить ЦСКА, если будет такой же настрой, как на "Зенит"
16:09
Егор Титов: СКА не тот соперник, по которому можно сейчас проверять, закончились ли проблемы "Краснодара"
Егор Титов: СКА не тот соперник, по которому можно сейчас проверять, закончились ли проблемы "Краснодара"
12:31
Лоренсо Мельгарехо: предлагали найти другой клуб, но я верю, что могу заиграть в "Спартаке" (3)
Лоренсо Мельгарехо: предлагали найти другой клуб, но я верю, что могу заиграть в "Спартаке" (3)
06:59
Евгений Ловчев: смотреть противно на "Зенит", все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой (62)
Евгений Ловчев: смотреть противно на "Зенит", все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой (62)
"Ростов" с минимальным счетом обыграл "Ахмат" в молодежном чемпионате
В матче 16-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ахмат" дома уступил "Ростову".
Молодежное первенство. 16 тур
"Ахмат" - "Ростов" - 0:1
Голы: Сиденко, 47
"Ахмат": Насуров, Мальсагов, Магамаев, Адамов, Исмаилов, Абдурахманов, Ахильгов, Эдиев, Хубулов, Кадыров, Умаев
"Ростов": Ермаков, Христис, Сухомлинов, Захаров, Нескоромный, Сиденко, Забродин, Вебер, Мкртчян, Данилов, Соловьев
Молодежное первенство. 16 тур
"Ахмат" - "Ростов" - 0:1
Голы: Сиденко, 47
"Ахмат": Насуров, Мальсагов, Магамаев, Адамов, Исмаилов, Абдурахманов, Ахильгов, Эдиев, Хубулов, Кадыров, Умаев
"Ростов": Ермаков, Христис, Сухомлинов, Захаров, Нескоромный, Сиденко, Забродин, Вебер, Мкртчян, Данилов, Соловьев
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.