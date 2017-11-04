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"Тамбов" разгромил "Спартак-2"

В матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Тамбов" в гостях разгромил "Спартак-2" — 3:0.

ФНЛ

21 тур

"Спартак-2" - "Тамбов" 0:3

Голы: Гультяев, 10, Часовских, 24, Мурнин, 71

"Спартак-2": Максименко, Сокол, Хомуха, Лихачёв, Мамин, Красильниченко, Щербаков (Цыганков, 76), Пантелеев, Ломовицкий, Нимели (Самбу, 46), Сакала

"Тамбов": Смирнов, Быстров, Горбатюк, Шляков, Гультяев, Шевчук (Игнатович, 59), Чернышов, Кашчелан, Дутов (Трусевич, 81), Мурнин (Рыжков, 75), Часовских (Скворцов, 72)

Предупреждения: Гультяев, 11, Лихачёв, 65, Сакала, 90+2
Теги: Тамбов Спартак-2
Сегодня, 16:30
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