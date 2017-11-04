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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Крылья Советов" Тихонова победили "Авангард"
"Крылья Советов" в матче 21-го тура ФНЛ в гостях победили "Авангард" со счетом 4:2.
ФНЛ
21 тур
"Авангард" К - "Крылья Советов" 2:4
Голы: Клёнкин, 3, Ятченко, 29, Алиев, 60, Федчук, 80, Болов, 88, Корниленко, 90+1
"Авангард" К: Саутин, Концедалов, Багаев, Никитин, Дашаев, Войнов (Митасов, 46), Альшин (Синяев, 67), Нетфуллин (Коробов , 46), Гурфов, Федчук, Аппаев (Болов, 63)
"Крылья Советов": Конюхов, Ятченко, Надсон, Зотов (Гоцук, 77), Чочиев, Ланин (Зинков, 82), Ткачук (Башкиров, 64), Мияйлович, Клёнкин, Алиев, Корниленко (Гаджибеков, 90+1)
Предупреждения: Коробов, 52, Кленкин, 65
ФНЛ
21 тур
"Авангард" К - "Крылья Советов" 2:4
Голы: Клёнкин, 3, Ятченко, 29, Алиев, 60, Федчук, 80, Болов, 88, Корниленко, 90+1
"Авангард" К: Саутин, Концедалов, Багаев, Никитин, Дашаев, Войнов (Митасов, 46), Альшин (Синяев, 67), Нетфуллин (Коробов , 46), Гурфов, Федчук, Аппаев (Болов, 63)
"Крылья Советов": Конюхов, Ятченко, Надсон, Зотов (Гоцук, 77), Чочиев, Ланин (Зинков, 82), Ткачук (Башкиров, 64), Мияйлович, Клёнкин, Алиев, Корниленко (Гаджибеков, 90+1)
Предупреждения: Коробов, 52, Кленкин, 65
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