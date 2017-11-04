"Крылья Советов" Тихонова победили "Авангард"

"Крылья Советов" в матче 21-го тура ФНЛ в гостях победили "Авангард" со счетом 4:2.ФНЛ21 турКлёнкин, 3, Ятченко, 29, Алиев, 60, Федчук, 80, Болов, 88, Корниленко, 90+1"Авангард" К: Саутин, Концедалов, Багаев, Никитин, Дашаев, Войнов (Митасов, 46), Альшин (Синяев, 67), Нетфуллин (Коробов , 46), Гурфов, Федчук, Аппаев (Болов, 63)"Крылья Советов": Конюхов, Ятченко, Надсон, Зотов (Гоцук, 77), Чочиев, Ланин (Зинков, 82), Ткачук (Башкиров, 64), Мияйлович, Клёнкин, Алиев, Корниленко (Гаджибеков, 90+1)Предупреждения: Коробов, 52, Кленкин, 65