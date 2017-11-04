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"Крылья Советов" Тихонова победили "Авангард"

"Крылья Советов" в матче 21-го тура ФНЛ в гостях победили "Авангард" со счетом 4:2.

ФНЛ

21 тур

"Авангард" К - "Крылья Советов" 2:4

Голы: Клёнкин, 3, Ятченко, 29, Алиев, 60, Федчук, 80, Болов, 88, Корниленко, 90+1

"Авангард" К: Саутин, Концедалов, Багаев, Никитин, Дашаев, Войнов (Митасов, 46), Альшин (Синяев, 67), Нетфуллин (Коробов , 46), Гурфов, Федчук, Аппаев (Болов, 63)

"Крылья Советов": Конюхов, Ятченко, Надсон, Зотов (Гоцук, 77), Чочиев, Ланин (Зинков, 82), Ткачук (Башкиров, 64), Мияйлович, Клёнкин, Алиев, Корниленко (Гаджибеков, 90+1)

Предупреждения: Коробов, 52, Кленкин, 65
Теги: Крылья Советов Авангард
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