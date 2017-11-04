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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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16:30
"Тамбов" разгромил "Спартак-2" (3)
"Тамбов" разгромил "Спартак-2" (3)
16:29
Дмитрий Сенников: "Локомотив" в матче с ЦСКА захочет доказать, что не случайно находится на первом месте (5)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" в матче с ЦСКА захочет доказать, что не случайно находится на первом месте (5)
16:27
Сергей Силкин: у "Локомотива" есть шанс победить ЦСКА, если будет такой же настрой, как на "Зенит" (1)
Сергей Силкин: у "Локомотива" есть шанс победить ЦСКА, если будет такой же настрой, как на "Зенит" (1)
16:09
Егор Титов: СКА не тот соперник, по которому можно сейчас проверять, закончились ли проблемы "Краснодара"
Егор Титов: СКА не тот соперник, по которому можно сейчас проверять, закончились ли проблемы "Краснодара"
12:31
Лоренсо Мельгарехо: предлагали найти другой клуб, но я верю, что могу заиграть в "Спартаке" (3)
Лоренсо Мельгарехо: предлагали найти другой клуб, но я верю, что могу заиграть в "Спартаке" (3)
"Сток Сити" и "Лестер" сыграли вничью
"Сток Сити" и "Лестер Сити" сыграли вничью в первом матче 11-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
11 тур
"Сток Сити" - "Лестер Сити" 2:2
Голы: Иборра, 33, Шакири, 39, Марез, 60, Крауч, 73
"Сток Сити": Батлэнд, Питерс, Виммер, Шоукросс, Зума, Флетчер, Аллен, Шакири, Шупо-Мотинг, Собхи (Крауч, 69), Диуф (Бераино, 86)
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Морган, Магир, Ндиди, Марез, Иборра (Кинг, 66), Грей (Олбрайтон, 80), Варди, Окадзаки (Ихеаначо, 58)
Чемпионат Англии
11 тур
"Сток Сити" - "Лестер Сити" 2:2
Голы: Иборра, 33, Шакири, 39, Марез, 60, Крауч, 73
"Сток Сити": Батлэнд, Питерс, Виммер, Шоукросс, Зума, Флетчер, Аллен, Шакири, Шупо-Мотинг, Собхи (Крауч, 69), Диуф (Бераино, 86)
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Морган, Магир, Ндиди, Марез, Иборра (Кинг, 66), Грей (Олбрайтон, 80), Варди, Окадзаки (Ихеаначо, 58)
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