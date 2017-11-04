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"Сток Сити" и "Лестер" сыграли вничью

"Сток Сити" и "Лестер Сити" сыграли вничью в первом матче 11-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

11 тур

"Сток Сити" - "Лестер Сити" 2:2

Голы: Иборра, 33, Шакири, 39, Марез, 60, Крауч, 73

"Сток Сити": Батлэнд, Питерс, Виммер, Шоукросс, Зума, Флетчер, Аллен, Шакири, Шупо-Мотинг, Собхи (Крауч, 69), Диуф (Бераино, 86)

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Морган, Магир, Ндиди, Марез, Иборра (Кинг, 66), Грей (Олбрайтон, 80), Варди, Окадзаки (Ихеаначо, 58)
Теги: Сток Сити Лестер
Сегодня, 18:02
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