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"Ахмат" - "Ростов": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура чемпионата России "Ахмат" — "Ростов".

"Ахмат": Гудиев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Уциев, Исмаэл, Швец, Плиев, Роши, Мбенге, Лео.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов, Гацкан, Маер, Зуев, Ионов, Бухаров.
Теги: Ахмат Ростов
Сегодня, 18:05
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