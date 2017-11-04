Альваро Мората: у меня была возможность перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Челси" Альваро Мората рассказал, что в летнее трансферное окно мог перебраться в "Манчестер Юнайтед"."У меня была возможность перейти в "Манчестер Юнайтед", но были предложения и от других клубов АПЛ. "Челси" же продемонстрировал самую высокую заинтересованность в моих услугах. Теперь я являюсь частью этой команды и очень счастлив", - цитирует Морату Goal.