Опрос:

Новости партнеров

Альваро Мората: у меня была возможность перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Челси" Альваро Мората рассказал, что в летнее трансферное окно мог перебраться в "Манчестер Юнайтед".

"У меня была возможность перейти в "Манчестер Юнайтед", но были предложения и от других клубов АПЛ. "Челси" же продемонстрировал самую высокую заинтересованность в моих услугах. Теперь я являюсь частью этой команды и очень счастлив", - цитирует Морату Goal.
Теги: Мората Челси Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.