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"Краснодар" уверенно обыграл "Тосно", Смолов оформил дубль

В матче 16-го тура чемпионата России "Тосно" на своем поле проиграл "Краснодару".


16 тур

"Тосно" - "Краснодар" 1:3

Голы: Заболотный, 6, Смолов, 15, 39, Газинский, 37

"Тосно": Юрченко, Сухарев, (Мелкадзе, 85), Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, (Роша, 74), Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков, (Труич, 78).

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, (Жоаозиньо, 71), Газинский, Петров, Каборе, Перейра, (Жигулёв, 87), Классон, Смолов.

Предупреждения: Марков, 40, Чернов, 90+1
Теги: Тосно Краснодар
Сегодня, 18:24
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№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:45) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Ну и где вопли, что Шалимов физрук?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 18:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Уверенная победа Краснодара.Ошибок допустили меньше в обороне, чем соперник.Но игра в обороне не особо радует. Лесники сыграли хорошо, имели достаточно много моментов,удачи в следующем туре.
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:28) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Быки с победой и возвращением в гонку!
Очередной перл Орлова -"Эй, кричал Каборе по русски."
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:26) #
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Краснодар с уверенной выездной победой!
Смолов набрал форму...
Ну,и,конечно Мамаев!
Регистрация: 7.05.2010
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