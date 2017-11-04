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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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16:30
"Тамбов" разгромил "Спартак-2" (3)
"Тамбов" разгромил "Спартак-2" (3)
16:29
Дмитрий Сенников: "Локомотив" в матче с ЦСКА захочет доказать, что не случайно находится на первом месте (5)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" в матче с ЦСКА захочет доказать, что не случайно находится на первом месте (5)
16:27
Сергей Силкин: у "Локомотива" есть шанс победить ЦСКА, если будет такой же настрой, как на "Зенит" (1)
Сергей Силкин: у "Локомотива" есть шанс победить ЦСКА, если будет такой же настрой, как на "Зенит" (1)
16:09
Егор Титов: СКА не тот соперник, по которому можно сейчас проверять, закончились ли проблемы "Краснодара"
Егор Титов: СКА не тот соперник, по которому можно сейчас проверять, закончились ли проблемы "Краснодара"
12:31
Лоренсо Мельгарехо: предлагали найти другой клуб, но я верю, что могу заиграть в "Спартаке" (3)
Лоренсо Мельгарехо: предлагали найти другой клуб, но я верю, что могу заиграть в "Спартаке" (3)
"Краснодар" уверенно обыграл "Тосно", Смолов оформил дубль
В матче 16-го тура чемпионата России "Тосно" на своем поле проиграл "Краснодару".
16 тур
"Тосно" - "Краснодар" 1:3
Голы: Заболотный, 6, Смолов, 15, 39, Газинский, 37
"Тосно": Юрченко, Сухарев, (Мелкадзе, 85), Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, (Роша, 74), Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков, (Труич, 78).
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, (Жоаозиньо, 71), Газинский, Петров, Каборе, Перейра, (Жигулёв, 87), Классон, Смолов.
Предупреждения: Марков, 40, Чернов, 90+1
16 тур
"Тосно" - "Краснодар" 1:3
Голы: Заболотный, 6, Смолов, 15, 39, Газинский, 37
"Тосно": Юрченко, Сухарев, (Мелкадзе, 85), Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, (Роша, 74), Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков, (Труич, 78).
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, (Жоаозиньо, 71), Газинский, Петров, Каборе, Перейра, (Жигулёв, 87), Классон, Смолов.
Предупреждения: Марков, 40, Чернов, 90+1
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