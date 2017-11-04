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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Курьезная обработка мяча вратаря "Майнца" едва не привела к голу (видео)
Голкипер "Майнца" Робин Центнер в матче 10-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской "Боруссией" допустил курьезную осечку.
На 31-минуте вратарь при обработке мяча, находясь в своей штрафной площади, допустил ошибку, не заметив, что мяч проскочил у него под ногой. К счастью для него и для гостей, соперник не смог воспользоваться моментом и не забил гол. После первого тайма "Майнц" обыгрывает хозяев с минимальным счетом 0:1.
На 31-минуте вратарь при обработке мяча, находясь в своей штрафной площади, допустил ошибку, не заметив, что мяч проскочил у него под ногой. К счастью для него и для гостей, соперник не смог воспользоваться моментом и не забил гол. После первого тайма "Майнц" обыгрывает хозяев с минимальным счетом 0:1.
So Mainz’s goalkeeper just did this... pic.twitter.com/rH3WPKfo8N— sophie (@sophstter) November 4, 2017
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