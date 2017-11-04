Курьезная обработка мяча вратаря "Майнца" едва не привела к голу (видео)

So Mainz’s goalkeeper just did this... pic.twitter.com/rH3WPKfo8N — sophie (@sophstter) November 4, 2017

Голкипер "Майнца" Робин Центнер в матче 10-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской "Боруссией" допустил курьезную осечку.На 31-минуте вратарь при обработке мяча, находясь в своей штрафной площади, допустил ошибку, не заметив, что мяч проскочил у него под ногой. К счастью для него и для гостей, соперник не смог воспользоваться моментом и не забил гол. После первого тайма "Майнц" обыгрывает хозяев с минимальным счетом 0:1.