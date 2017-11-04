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Курьезная обработка мяча вратаря "Майнца" едва не привела к голу (видео)

Голкипер "Майнца" Робин Центнер в матче 10-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской "Боруссией" допустил курьезную осечку.

На 31-минуте вратарь при обработке мяча, находясь в своей штрафной площади, допустил ошибку, не заметив, что мяч проскочил у него под ногой. К счастью для него и для гостей, соперник не смог воспользоваться моментом и не забил гол. После первого тайма "Майнц" обыгрывает хозяев с минимальным счетом 0:1.

Теги: Майнц Боруссия М
Сегодня, 18:35
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:43) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Где то на футзале я такое уже видел


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: metric Питер (Сегодня, 18:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
глаза затуманились
Регистрация: 26.03.2008
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