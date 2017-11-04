Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:30
"Тамбов" разгромил "Спартак-2" (3)
"Тамбов" разгромил "Спартак-2" (3)
16:29
Дмитрий Сенников: "Локомотив" в матче с ЦСКА захочет доказать, что не случайно находится на первом месте (5)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" в матче с ЦСКА захочет доказать, что не случайно находится на первом месте (5)
16:27
Сергей Силкин: у "Локомотива" есть шанс победить ЦСКА, если будет такой же настрой, как на "Зенит" (1)
Сергей Силкин: у "Локомотива" есть шанс победить ЦСКА, если будет такой же настрой, как на "Зенит" (1)
16:09
Егор Титов: СКА не тот соперник, по которому можно сейчас проверять, закончились ли проблемы "Краснодара"
Егор Титов: СКА не тот соперник, по которому можно сейчас проверять, закончились ли проблемы "Краснодара"
12:31
Лоренсо Мельгарехо: предлагали найти другой клуб, но я верю, что могу заиграть в "Спартаке" (3)
Лоренсо Мельгарехо: предлагали найти другой клуб, но я верю, что могу заиграть в "Спартаке" (3)
Гильерме: я скоро вернусь еще более сильным!
Вратарь "Локомотива" Гильерме поблагодарил болельщиков, поддержавших его после травмы.
Голкипер получил повреждение сухожилия прямой мышцы бедра в матче группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:2).
"Спасибо всем за ваши сообщения поддержки! Я скоро вернусь еще более сильным!" - написал Гильерме в Инстаграме.
Голкипер получил повреждение сухожилия прямой мышцы бедра в матче группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:2).
"Спасибо всем за ваши сообщения поддержки! Я скоро вернусь еще более сильным!" - написал Гильерме в Инстаграме.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.