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Гильерме: я скоро вернусь еще более сильным!

Вратарь "Локомотива" Гильерме поблагодарил болельщиков, поддержавших его после травмы.

Голкипер получил повреждение сухожилия прямой мышцы бедра в матче группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:2).

"Спасибо всем за ваши сообщения поддержки! Я скоро вернусь еще более сильным!" - написал Гильерме в Инстаграме.
Теги: Гильерме Локомотив
Сегодня, 18:44
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