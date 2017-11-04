Гильерме: я скоро вернусь еще более сильным!

Вратарь "Локомотива" Гильерме поблагодарил болельщиков, поддержавших его после травмы.Голкипер получил повреждение сухожилия прямой мышцы бедра в матче группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:2)."Спасибо всем за ваши сообщения поддержки! Я скоро вернусь еще более сильным!" - написал Гильерме в Инстаграме.