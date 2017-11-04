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"Кубань" поделила очки с "Волгарем"

ФНЛ

21 тур

"Кубань" - "Волгарь" 1:1

Голы: Кабутов, 5, Гогниев, 48

"Кубань": Дюпин, Клещенко, Смирнов, Марков, Бугаев, Гапон, Байрыев, Коновалов, Гай, Лобкарёв, Гогниев

"Волгарь": Терновский, Кирисов, Климов, Таказов, Плиев, Букия, Пилиев, Кабутов, Шалаев, Бочков, Веркашанский

Предупреждения: Власов, 27
Теги: Кубань Волгарь
Сегодня, 18:58
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