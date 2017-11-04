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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Антон Заболотный: все в нашей команде играют за любовь к футболу
Нападающий "Тосно" Антон Заболотный прокомментировал матч премьер-лиги против "Краснодара" (1:3).
- Все в нашей команде играют за любовь к футболу и доказывают, прежде всего, что они достойны играть в Премьер-лиге. А финансовые планы - это уже вне воля, вне стадиона.
- После прошлой паузы на матчи сборных команда немного тяжело втягивалась, главный тренер об этом говорил. Есть ли план как готовиться дальше, чтобы не было спада?
- Думаю, тренерский штаб за эти выходные выработает программу и, уверен, наша команда будет выкладываться на тренировкам, будем прогрессировать, готовиться к серьезным соперникам и давать бой.
Rusfootball.info
- Все в нашей команде играют за любовь к футболу и доказывают, прежде всего, что они достойны играть в Премьер-лиге. А финансовые планы - это уже вне воля, вне стадиона.
- После прошлой паузы на матчи сборных команда немного тяжело втягивалась, главный тренер об этом говорил. Есть ли план как готовиться дальше, чтобы не было спада?
- Думаю, тренерский штаб за эти выходные выработает программу и, уверен, наша команда будет выкладываться на тренировкам, будем прогрессировать, готовиться к серьезным соперникам и давать бой.
Rusfootball.info
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