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Дмитрий Парфенов: мы упускали возможность забить и развить преимущество

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Краснодара" (1:3).

"Начало вышло удачным. Забили быстрый мяч, но потом, наверное, немного испугались, что можем победить. Перед каждым пропущенным мячом мы упускали возможность забить и развить преимущество, не реализовали много моментов, тогда как соперник использовал все свои шансы", - цитирует Парфенова "Спорт-Экспресс".
Теги: Парфенов Тосно Краснодар
Сегодня, 20:11
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