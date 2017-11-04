"Халл Сити" Слуцкого в очередной раз проиграл, пропустив четыре гола

В матче 16-го тура чемпионлиги "Халл Сити" на выезде с крупным счетом проиграл "Шеффилд Юнайтед" – 1:4.Для команды Леонида Слуцкого поражение стало третьим подряд. "Халл" опустился на 20-е место в турнирной таблице.Чемпионлига16-й турГрощицки, 29 (0:1). Л.Кларк, 53 (1:1). Л.Кларк, 76 (2:1). Л.Кларк, 80 (3:1). Л.Кларк, 88 (4:1)."Шеффилд Юнайтед": Мур, Бэшем, Картер-Викерс, О'Коннелл, Даффи (Ландстрем, 86), Райт, Кауттс, Флек, Стивенс, Л.Кларк (Дональдсон, 90+2), Шарп (Брукс, 83)."Халл Сити": Макгрегор, М.Кларк, Томори, Доусон, Эйна, Грощицки, Мейлер, Ларссон (Стюарт, 65), Боуэн, Ирвайн (Хенриксен, 83), Кэмпбелл (Дико, 71).Предупреждения: Л.Кларк, 23. Эйна, 39. Кэмпбелл, 42.