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"Халл Сити" Слуцкого в очередной раз проиграл, пропустив четыре гола

В матче 16-го тура чемпионлиги "Халл Сити" на выезде с крупным счетом проиграл "Шеффилд Юнайтед" – 1:4.

Для команды Леонида Слуцкого поражение стало третьим подряд. "Халл" опустился на 20-е место в турнирной таблице.

Чемпионлига

16-й тур

"Шеффилд Юнайтед" – "Халл Сити" – 4:1

Голы: Грощицки, 29 (0:1). Л.Кларк, 53 (1:1). Л.Кларк, 76 (2:1). Л.Кларк, 80 (3:1). Л.Кларк, 88 (4:1).

"Шеффилд Юнайтед": Мур, Бэшем, Картер-Викерс, О'Коннелл, Даффи (Ландстрем, 86), Райт, Кауттс, Флек, Стивенс, Л.Кларк (Дональдсон, 90+2), Шарп (Брукс, 83).

"Халл Сити": Макгрегор, М.Кларк, Томори, Доусон, Эйна, Грощицки, Мейлер, Ларссон (Стюарт, 65), Боуэн, Ирвайн (Хенриксен, 83), Кэмпбелл (Дико, 71).

Предупреждения: Л.Кларк, 23. Эйна, 39. Кэмпбелл, 42.
Теги: Халл Сити Слуцкий
Сегодня, 20:21
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25
(1)
№25 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:36) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Рома Евсеенко
И не лень же писать такую херню

Херня у тебя в башке, а это статья коренного коня, близкого к руководству. А тебя, малОго дауна, следует поучить.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№24 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Xedin86
Ох,ох. А Карпина то в свое время как поливали, говорили, не тренер. А оно воно че)

Несмотря на трудоустройство лишь в местный пердив, Леня на публике выглядит счастливым, Панков анонсирует скорый выход "Халла" в АПЛ и замену Конте на Слуцкого, как вдруг... "Халл" Слуцкого к началу ноября оказывается значительно ближе к позорному вылету в третий по силе дивизион, чем к обещанному промоушну. Когда в такой же ситуации оказалась "Мальорка" Карпина (там было и безденежье, и спешный сбор состава в последний день трансферного окна, и травмы, и даже Дуду Ават в руководстве - все как у Ленчика), то пресса откровенно издевалась над Валерой, а сейчас с сыновьей любовью пишет о проекте Slut Sky и его туманных перспективах на Альбионе. Почему? Выводы делайте сами.


Цитата: teacher
Леонид хороший тренер,

joy
Итак, можно выделить следующие особенности тренерской карьеры Сбитого Ленчика:

Слуцкий часто приходит работать под шальные деньги, которые скоро закончатся и надо их быстро и без лишнего шума "прокрутить" (странно, что в "Анжи" не работал)
Слуцкий не умеет строить команды, способные выигрывать у соперников того же класса или выше классом (несмотря на наличие хорошего штата помощников, выезжает на старом багаже)
Слуцкий напрямую связан с целой плеядой сомнительных личностей, сомнительных матчей и сомнительных успехов (это самые УГ-чемпионства в истории ЦСКА, это я как конь говорю)
Слуцкий целенаправленно возвеличивается прессой, над его образом активно работают специалисты по репутационному менеджменту (поверьте моему опыту)
Слуцкий не имеет хороших перспектив в качестве тренера в любом чемпионате, где присутствует здоровая спортивная конкуренция (доказано самой жизнью)

И не лень же писать такую херню
Регистрация: 15.08.2016
№23 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 21:33) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: grisha
Цитата: strihnin
порхатые друзья не оставят Дыркина в беде...

Хотят сделать ещё одного президента России

уроки сделал?


--------------------
а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№22 Написал: grisha (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: strihnin
порхатые друзья не оставят Дыркина в беде...

Хотят сделать ещё однакоособо умного президента России )))))))
Регистрация: 19.04.2017
№21 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 21:27) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
порхатые друзья не оставят Дыркина в беде...


--------------------
а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№20 Написал: grisha (Сегодня, 21:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: teacher
Л.Кларк похоже отправит Слуцкого в Россию

Англичане, как всегда, спасут единственного профессионального российского тренера от участия в путинском чемпе
И Лёня станет гордостью европейского футбола
Регистрация: 19.04.2017
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:25) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Xedin86
Ох,ох. А Карпина то в свое время как поливали, говорили, не тренер. А оно воно че)

Несмотря на трудоустройство лишь в местный пердив, Леня на публике выглядит счастливым, Панков анонсирует скорый выход "Халла" в АПЛ и замену Конте на Слуцкого, как вдруг... "Халл" Слуцкого к началу ноября оказывается значительно ближе к позорному вылету в третий по силе дивизион, чем к обещанному промоушну. Когда в такой же ситуации оказалась "Мальорка" Карпина (там было и безденежье, и спешный сбор состава в последний день трансферного окна, и травмы, и даже Дуду Ават в руководстве - все как у Ленчика), то пресса откровенно издевалась над Валерой, а сейчас с сыновьей любовью пишет о проекте Slut Sky и его туманных перспективах на Альбионе. Почему? Выводы делайте сами.


Цитата: teacher
Леонид хороший тренер,

joy
Итак, можно выделить следующие особенности тренерской карьеры Сбитого Ленчика:

Слуцкий часто приходит работать под шальные деньги, которые скоро закончатся и надо их быстро и без лишнего шума "прокрутить" (странно, что в "Анжи" не работал)
Слуцкий не умеет строить команды, способные выигрывать у соперников того же класса или выше классом (несмотря на наличие хорошего штата помощников, выезжает на старом багаже)
Слуцкий напрямую связан с целой плеядой сомнительных личностей, сомнительных матчей и сомнительных успехов (это самые УГ-чемпионства в истории ЦСКА, это я как конь говорю)
Слуцкий целенаправленно возвеличивается прессой, над его образом активно работают специалисты по репутационному менеджменту (поверьте моему опыту)
Слуцкий не имеет хороших перспектив в качестве тренера в любом чемпионате, где присутствует здоровая спортивная конкуренция (доказано самой жизнью)


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: teacher (Сегодня, 21:21) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Некий Л.Кларк похоже отправит Слуцкого в Россию. Леонид хороший тренер, может подхватить Ахмат например!
Регистрация: 10.01.2017
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:20) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Сбитый Лёньчик ))


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Цитата: Рома Евсеенко
не вернётся

То, что он не идиот, я знаю
Но за деньги может и вернуться и загубить свою жизнь((((

Чётко,улыбнуло)))
Регистрация: 15.08.2016
№15 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:08) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Лене пора пня под зад давать.....
Регистрация: 24.04.2009
№14 Написал: Бутурлиновка Царские палаты (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Факел»
Англичане же не в курсе, что можно хотеть лучшего сколько угодно,но всегда получается как всегда. Классика,так сказать,жанра.
Регистрация: 17.03.2010
№13 Написал: grisha (Сегодня, 21:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Рома Евсеенко
не вернётся

То, что он не идиот, я знаю
Но за деньги может и вернуться и загубить свою жизнь((((
Регистрация: 19.04.2017
№12 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:03) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Цитата: anatolik189
Куда полез???Сам не понял!!!

Любой психически здоровый русский хочет попробовать себя в в Европе - удачи Лёне
Если не получится - придётся вернуться в полное советское дерьмо (((

Не,не вернётся
Регистрация: 15.08.2016
№11 Написал: grisha (Сегодня, 21:01) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anatolik189
Куда полез???Сам не понял!!!

Любой психически здоровый русский хочет попробовать себя в в Европе - удачи Лёне
Если не получится - придётся вернуться в полное советское дерьмо (((
Регистрация: 19.04.2017
№10 Написал: vladimir-78 Псков (Сегодня, 21:00) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Он там раскачивается или стесняется, может в этом причина неудач.
Регистрация: 24.11.2010
№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:58) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
классно опустили еврея,а сколько понтов было в межсезонье и радостных криков осликов что Слуцкер мол престиж поднимает))
Регистрация: 3.08.2016
№8 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 20:58) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Разве такое возможно?
Регистрация: 15.08.2016
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 20:56) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Видимо полку экспертов на Матч ТВ прибудет...
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 20:54) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Куда полез???Сам не понял!!!
Регистрация: 2.04.2012
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:52) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: следующий
Цитата: Андрей Зайцев
Лёня иди домой......

Скоро весь город Кингстон-апон-Халл, скинется, чтобы его домой отправить.

В Челси скоро Конте уволят, так что... joy
Регистрация: 7.05.2017
№4 Написал: следующий (Сегодня, 20:50) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Андрей Зайцев
Лёня иди домой......

Скоро весь город Кингстон-апон-Халл, скинется, чтобы его домой отправить.
20 место, после 16 игр. Кому по этому физруку, ещё что не ясно?
Регистрация: 14.12.2012
№3 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 20:38) #
  • +4
  •  (6)

Лёня иди домой......
Регистрация: 3.02.2015
№2 Написал: Xedin86 Люберцы (Сегодня, 20:37) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ох,ох. А Карпина то в свое время как поливали, говорили, не тренер. А оно воно че)


--------------------
Не учи меня жить. Научи себя и подай мне достойный пример.
Регистрация: 27.12.2009
№1 Написал: starichek1948 г.Санкт-Петербург (Сегодня, 20:35) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Рефепеле всё ближе.
Регистрация: 6.03.2015
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