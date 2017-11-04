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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Халл Сити" Слуцкого в очередной раз проиграл, пропустив четыре гола
В матче 16-го тура чемпионлиги "Халл Сити" на выезде с крупным счетом проиграл "Шеффилд Юнайтед" – 1:4.
Для команды Леонида Слуцкого поражение стало третьим подряд. "Халл" опустился на 20-е место в турнирной таблице.
Чемпионлига
16-й тур
"Шеффилд Юнайтед" – "Халл Сити" – 4:1
Голы: Грощицки, 29 (0:1). Л.Кларк, 53 (1:1). Л.Кларк, 76 (2:1). Л.Кларк, 80 (3:1). Л.Кларк, 88 (4:1).
"Шеффилд Юнайтед": Мур, Бэшем, Картер-Викерс, О'Коннелл, Даффи (Ландстрем, 86), Райт, Кауттс, Флек, Стивенс, Л.Кларк (Дональдсон, 90+2), Шарп (Брукс, 83).
"Халл Сити": Макгрегор, М.Кларк, Томори, Доусон, Эйна, Грощицки, Мейлер, Ларссон (Стюарт, 65), Боуэн, Ирвайн (Хенриксен, 83), Кэмпбелл (Дико, 71).
Предупреждения: Л.Кларк, 23. Эйна, 39. Кэмпбелл, 42.
Для команды Леонида Слуцкого поражение стало третьим подряд. "Халл" опустился на 20-е место в турнирной таблице.
Чемпионлига
16-й тур
"Шеффилд Юнайтед" – "Халл Сити" – 4:1
Голы: Грощицки, 29 (0:1). Л.Кларк, 53 (1:1). Л.Кларк, 76 (2:1). Л.Кларк, 80 (3:1). Л.Кларк, 88 (4:1).
"Шеффилд Юнайтед": Мур, Бэшем, Картер-Викерс, О'Коннелл, Даффи (Ландстрем, 86), Райт, Кауттс, Флек, Стивенс, Л.Кларк (Дональдсон, 90+2), Шарп (Брукс, 83).
"Халл Сити": Макгрегор, М.Кларк, Томори, Доусон, Эйна, Грощицки, Мейлер, Ларссон (Стюарт, 65), Боуэн, Ирвайн (Хенриксен, 83), Кэмпбелл (Дико, 71).
Предупреждения: Л.Кларк, 23. Эйна, 39. Кэмпбелл, 42.
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