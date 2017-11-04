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"Атлетико" одержал победу над "Депортиво"

Матч 11-го тура чемпионата Испании "Депортиво" – "Атлетико" завершился победой гостей – 1:0.

Чемпионат Испании

11-й тур

"Депортиво" – "Атлетико" – 0:1

Гол: Партей, 90+1.

"Депортиво": Пантилимон, Сидней, Хуанфран, Шер, Луизинью (Фернандо Наварро, 82), Борхес (Москера, 75), Гильерме, Вальверде, Лукас, Картабия, Баккали (Андоне, 75).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Эрнандез, Габи, Фернандес (Гамейро, 61), Сауль, Партей, Гризманн (Хименес, 80), Корреа (Гайтан, 46).

Предупреждения: Гризманн, 9. Савич, 21. Хуанфран, 77. Луизинью, 78. Андоне, 84. Сидней, 90.
Теги: Атлетико Депортиво
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