"Ахмат" обыграл "Ростов" в первом матче после отставки Кононова

"Ахмат" выиграл у "Ростова" в матче 16-го тура РФПЛ."Ахмат" выиграл у "Ростова" в матче 16-го тура РФПЛ.Чемпионат России16 тур: Мбенге, 49"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Сампайо, Анхель, Семёнов, Исмаэл, Швец, Роши (Родолфо, 86), Мбенге (Садаев, 79), Лео (Митришев, 80)"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Ингасон, Макеев, Гацкан, Маер, Зуев (Думбия, 57), Ионов (Киреев, 80), Бухаров (Шомуродов, 78)Предупреждения: Исмаэл, 44, Уциев, 64, Роши, 86, Гацкан, 90+1, Устинов, 90+1