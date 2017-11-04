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"Ахмат" обыграл "Ростов" в первом матче после отставки Кононова

"Ахмат" выиграл у "Ростова" в матче 16-го тура РФПЛ."Ахмат" выиграл у "Ростова" в матче 16-го тура РФПЛ.

Чемпионат России

16 тур

"Ахмат" - "Ростов" 1:0

Гол: Мбенге, 49

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Сампайо, Анхель, Семёнов, Исмаэл, Швец, Роши (Родолфо, 86), Мбенге (Садаев, 79), Лео (Митришев, 80)

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Ингасон, Макеев, Гацкан, Маер, Зуев (Думбия, 57), Ионов (Киреев, 80), Бухаров (Шомуродов, 78)

Предупреждения: Исмаэл, 44, Уциев, 64, Роши, 86, Гацкан, 90+1, Устинов, 90+1
Теги: Ахмат Ростов
Сегодня, 20:55
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(0)
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 21:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
все по делу,бей беги не прокатило
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: ffora russia (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (3)

такого фуфло-тренера в Ростове не было со времен Андреева
Регистрация: 24.05.2016
№6 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:10) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Бриг
После ухода Мевли, оборона Ростова дала трещины..Интересно Галактионов надолго с приставкой и.о.?

васся , оборона само- собой, но вновь не засчитан гол, якобы из вне игры, какой на к.й вне????? цудейко пля бельмы мой сцуко !!!
Регистрация: 12.03.2012
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:05) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: ivasi

про 0-2, вы загнули, а так у нас команда пока никакая.


А что: у Тосно или Анжи суперкоманды на фоне Ростова чтоли? Однако их победить не смогли?
Регистрация: 7.05.2017
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 21:04) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
После ухода Мевли, оборона Ростова дала трещины..Интересно Галактионов надолго с приставкой и.о.?
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: grisha (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Виват великому Ахмату!

Долой дикарей и людоедов
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:01) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: СуперШтангист
Как я и говорил, стоило убрать краснодарского физручилу, и тут же победа (с ним бы точно пролетели 0-2). Виват великому Ахмату!

про 0-2, вы загнули, а так у нас команда пока никакая.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:56) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Как я и говорил, стоило убрать краснодарского физручилу, и тут же победа (с ним бы точно пролетели 0-2). Виват великому Ахмату!
Регистрация: 7.05.2017
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