Марселино: во втором тайме мы играли лучше, и это позволило нам добиться результата

Главный тренер "Валенсии" Марселино прокомментировал победу своей команды в матче против "Леганеса" (3:0)."Все игры сложны, и в этой встрече у нас были сложности. Во втором тайме мы играли лучше, и это позволило нам добиться результата. В раздевалке хорошая атмосфера, но надо постоянно анализировать игру. Проблемы с Дзадзой? Мы с ним не ссоримся", - цитирует Марселино MW.