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Марселино: во втором тайме мы играли лучше, и это позволило нам добиться результата

Главный тренер "Валенсии" Марселино прокомментировал победу своей команды в матче против "Леганеса" (3:0).

"Все игры сложны, и в этой встрече у нас были сложности. Во втором тайме мы играли лучше, и это позволило нам добиться результата. В раздевалке хорошая атмосфера, но надо постоянно анализировать игру. Проблемы с Дзадзой? Мы с ним не ссоримся", - цитирует Марселино MW.
Теги: Вильярреал
Сегодня, 21:11
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