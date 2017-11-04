Джон Терри, вероятнее всего, сломал ногу

Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс сообщил о том, что защитник Джон Терри получил серьезную травму в матче 16-го тура чемпионшипа с "Шеффилд Уэнсдей" (1:2).36-летний англичанин вынужден был покинуть поле уже на 21-й минуте встречи."Мы думаем, что он сломал ногу. В ближайшие часы узнаем, насколько все плохо", – сказал Брюс.