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Джон Терри, вероятнее всего, сломал ногу

Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс сообщил о том, что защитник Джон Терри получил серьезную травму в матче 16-го тура чемпионшипа с "Шеффилд Уэнсдей" (1:2).

36-летний англичанин вынужден был покинуть поле уже на 21-й минуте встречи.

"Мы думаем, что он сломал ногу. В ближайшие часы узнаем, насколько все плохо", – сказал Брюс.
Теги: Терри Астон Вилла
Сегодня, 22:02
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