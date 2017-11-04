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Диего Симеоне: горжусь сегодняшним результатом

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над Депортиво" (1:0) в 15-м туре чемпионата Испании.

"Команда провела хороший матч. Томас забил отличный гол. Я горжусь сегодняшним результатом. Мы играем лучше, чем в прошлом сезоне. В 11 играх мы не проиграли и набрали двадцать три очка", - цитирует TMW.
Теги: Симеоне Атлетико Депортиво
Сегодня, 22:38
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