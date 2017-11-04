Диего Симеоне: горжусь сегодняшним результатом

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над Депортиво" (1:0) в 15-м туре чемпионата Испании."Команда провела хороший матч. Томас забил отличный гол. Я горжусь сегодняшним результатом. Мы играем лучше, чем в прошлом сезоне. В 11 играх мы не проиграли и набрали двадцать три очка", - цитирует TMW.