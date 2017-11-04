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Лионель Месси проводит 600-й матч за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел в стартовом составе команды на матч 11-го тура чемпионата Испании против "Севильи".

Эта встреча стала для аргентинца 600-й в составе каталонцев. За это время футболист забил 523 мяча.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 23:09
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