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"Алавес" одержал победу над "Эспаньолом"

Чемпионат Испании

11 тур

"Алавес" - "Эспаньол" 1:0

Гол: Сантос, 1

"Алавес": Пачеко, Эли, Марипан, Руано, Дигес, Пина, Ману (Медран, 67), Вакасо (Торрес, 90+1), Педраса, Эль-Хаддади, Сантос (Кркич, 82)

"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Кансеко, Санчес (Налдо, 46), Фуэго, Лопес, Хурадо, Дардер, Пьятти (Гарсия, 83), Морено (Хурадо, 74) Баптистау

Предупреждения: Дигес, 16, Али, 25, Пина, 52, Эли, 58, Медран, 74, Гарсия, 78, Сантос, 80
Теги: Алавес Эспаньол
Сегодня, 23:10
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