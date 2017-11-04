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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Алавес" одержал победу над "Эспаньолом"
Чемпионат Испании
11 тур
"Алавес" - "Эспаньол" 1:0
Гол: Сантос, 1
"Алавес": Пачеко, Эли, Марипан, Руано, Дигес, Пина, Ману (Медран, 67), Вакасо (Торрес, 90+1), Педраса, Эль-Хаддади, Сантос (Кркич, 82)
"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Кансеко, Санчес (Налдо, 46), Фуэго, Лопес, Хурадо, Дардер, Пьятти (Гарсия, 83), Морено (Хурадо, 74) Баптистау
Предупреждения: Дигес, 16, Али, 25, Пина, 52, Эли, 58, Медран, 74, Гарсия, 78, Сантос, 80
11 тур
"Алавес" - "Эспаньол" 1:0
Гол: Сантос, 1
"Алавес": Пачеко, Эли, Марипан, Руано, Дигес, Пина, Ману (Медран, 67), Вакасо (Торрес, 90+1), Педраса, Эль-Хаддади, Сантос (Кркич, 82)
"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Кансеко, Санчес (Налдо, 46), Фуэго, Лопес, Хурадо, Дардер, Пьятти (Гарсия, 83), Морено (Хурадо, 74) Баптистау
Предупреждения: Дигес, 16, Али, 25, Пина, 52, Эли, 58, Медран, 74, Гарсия, 78, Сантос, 80
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