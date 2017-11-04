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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрген Клопп: это была блестящая игра
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Вест Хэмом" (4:1) в 11-м туре чемпионата Англии.
"Я доволен результатом. Мы изменили наш стиль, мы хорошо использовали контратакующую схему, чтобы лучше использовать нашу скорость. Это была блестящая игра. Наши контратаки были хороши, команды выступила прекрасно. Фирмино? Я впервые видел, чтобы футболист третий матч за неделю проводил с такой самоотдачей", - цитирует Клоопа ВВС.
"Я доволен результатом. Мы изменили наш стиль, мы хорошо использовали контратакующую схему, чтобы лучше использовать нашу скорость. Это была блестящая игра. Наши контратаки были хороши, команды выступила прекрасно. Фирмино? Я впервые видел, чтобы футболист третий матч за неделю проводил с такой самоотдачей", - цитирует Клоопа ВВС.
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