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Владимир Федотов: в матче с "Балтикой" нам не хватило свежести

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче против "Балтики" (1:0).

"Сложная игра на непростом из-за дождей поле. Ноги быстро "садятся". Но мы выдержали, имели моменты в атаках. Забили гол и могли развить свой успех. Но не хватило свежести. Много сил отдали в предыдущем матче", - цитирует Федотова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Балтика Оренбург
Сегодня, 00:38
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