Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Барселона" взяла верх над "Севильей"

Чемпионат Испании

11 тур

"Барселона" - "Севилья" 2:1

Голы: Алькасер, 37, Писарро, 65

"Барселона": тер Стеген - Пике, Альба, Нелсон Семеду, Умтити - Ракитич, Бускетс, Иньеста, (Паулиньо, 64), - Пако Алькасер, (Деулофеу, 74), Месси, Суарес.

"Севилья": Сория - Кьер, Эскудеро, Коршья, Лангле - Писарро, Нзонзи, Навас, Банега, Сарабия, (Нолито, 68), - Муриэль.

Предупреждения: Месси, 90
Теги: Барселона Севилья
Сегодня, 00:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.