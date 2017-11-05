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Леонид Слуцкий: нам не хватает командного духа

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от "Шеффилд Юнайтед" (1:4).

"В последних трех матчах мы переставали играть, после того как забивали гол. Нам не хватает командного духа. Такое ощущение, что до забитого гола и после него играют две разные команды. Я не знаю, почему так происходит, если мы не решим эту проблему, то это будет моя вина", - приводит его слова ТАСС.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 01:03
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