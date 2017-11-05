Леонид Слуцкий: нам не хватает командного духа

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:45
Юрген Клопп: это была блестящая игра
Юрген Клопп: это была блестящая игра
Вчера, 23:25
"Бавария" в гостях обыграла "Боруссию"
"Бавария" в гостях обыграла "Боруссию"
Вчера, 23:10
"Алавес" одержал победу над "Эспаньолом"
"Алавес" одержал победу над "Эспаньолом"
Вчера, 23:09
Лионель Месси проводит 600-й матч за "Барселону"
Лионель Месси проводит 600-й матч за "Барселону"
Вчера, 23:04
Валерий Петраков: сожалею, что не удалось победить
Валерий Петраков: сожалею, что не удалось победить
Вчера, 22:38
Диего Симеоне: горжусь сегодняшним результатом
Диего Симеоне: горжусь сегодняшним результатом
Вчера, 22:02
Джон Терри, вероятнее всего, сломал ногу
Джон Терри, вероятнее всего, сломал ногу
Вчера, 21:26
Анатолий Давыдов: требовать стабильности от молодых, наверное, ещё рано, но мы к этому стремимся
Анатолий Давыдов: требовать стабильности от молодых, наверное, ещё рано, но мы к этому стремимся
Вчера, 21:20
Роберто Манчини не взял Кузяева на игру с "Рубином" (10)
Роберто Манчини не взял Кузяева на игру с "Рубином" (10)
Вчера, 21:20
Павел Гусев: мы не забиваем свои моменты
Павел Гусев: мы не забиваем свои моменты
Вчера, 20:55
"Ахмат" обыграл "Ростов" в первом матче после отставки Кононова (8)
"Ахмат" обыграл "Ростов" в первом матче после отставки Кононова (8)
Вчера, 20:33
"Атлетико" одержал победу над "Депортиво"
"Атлетико" одержал победу над "Депортиво"
Вчера, 20:20
Сергей Кирсанов: итог матча с "Енисеем" закономерный
Сергей Кирсанов: итог матча с "Енисеем" закономерный
Вчера, 20:15
Алексей Грицаенко: ничего не меняется, во Владивостоке хоронят команду. Это просто катастрофа
Алексей Грицаенко: ничего не меняется, во Владивостоке хоронят команду. Это просто катастрофа
Вчера, 19:43
Мамаев снова получил повреждение (2)
Мамаев снова получил повреждение (2)
Вчера, 19:34
Синицын в шутку назвал Газинского клоуном после его отказа дать интервью и заявил, что есть команды не хуже «Зенита»
Синицын в шутку назвал Газинского клоуном после его отказа дать интервью и заявил, что есть команды не хуже «Зенита»
Вчера, 19:03
Игорь Шалимов: играли по счету, не форсировали игру
Игорь Шалимов: играли по счету, не форсировали игру
Вчера, 18:58
"Кубань" поделила очки с "Волгарем"
"Кубань" поделила очки с "Волгарем"
Вчера, 18:44
Гильерме: я скоро вернусь еще более сильным! (3)
Гильерме: я скоро вернусь еще более сильным! (3)
Вчера, 18:24
"Краснодар" уверенно обыграл "Тосно", Смолов оформил дубль (18)
"Краснодар" уверенно обыграл "Тосно", Смолов оформил дубль (18)
Вчера, 18:05
"Ахмат" - "Ростов": стали известны стартовые составы
"Ахмат" - "Ростов": стали известны стартовые составы
Вчера, 18:02
"Сток Сити" и "Лестер" сыграли вничью
"Сток Сити" и "Лестер" сыграли вничью
Вчера, 17:44
Антон Килин: мы скидываемся, чтобы администратор смог сделать нам чай после тренировок (1)
Антон Килин: мы скидываемся, чтобы администратор смог сделать нам чай после тренировок (1)
Вчера, 17:08
Андрей Панюков: ребятам необходимо быстрее набираться опыта (1)
Андрей Панюков: ребятам необходимо быстрее набираться опыта (1)
Леонид Слуцкий: нам не хватает командного духа
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от "Шеффилд Юнайтед" (1:4).
"В последних трех матчах мы переставали играть, после того как забивали гол. Нам не хватает командного духа. Такое ощущение, что до забитого гола и после него играют две разные команды. Я не знаю, почему так происходит, если мы не решим эту проблему, то это будет моя вина", - приводит его слова ТАСС.
"В последних трех матчах мы переставали играть, после того как забивали гол. Нам не хватает командного духа. Такое ощущение, что до забитого гола и после него играют две разные команды. Я не знаю, почему так происходит, если мы не решим эту проблему, то это будет моя вина", - приводит его слова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.