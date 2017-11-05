Питер Крауч: шансы на победу были у обеих команд

Нападающий "Сток Сити" Питер Крауч прокомментировал ничью своей команды в матче против "Лестера" (2:2) в одиннадцатом туре АПЛ."Заслуженный результат. Шансы на победу были у обеих команд. Было бы неплохо начинать забивать голы. Я должен сделать все, чтобы попасть в стартовый состав. Это был важный момент", - цитирует Крауча ВВС.