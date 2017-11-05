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В Англии болельщики просят уволить Леонида Слуцкого

Болельщики "Халл Сити" голосуют за увольнение главного тренера Леонида Слуцкого?.

Для этого фанаты запустили в Твиттере хештэг под названием #SlutskyOut, который переводится на русский "Слуцкий вон".

Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 01:30
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(1)
№1 Написал: kurbath тула (Сегодня, 01:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мпя зря англичанам жопу нализывал и песнки пел и танцевал
все зря)
Регистрация: 20.11.2015
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