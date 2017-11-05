Каспер Шмейхель: мы разочарованы, что сыграли вничью со "Сток Сити"

Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель прокомментировал ничью со "Сток Сити" (2:2) в одиннадцатом туре АПЛ."Мы разочарованы, что сыграли вничью. Нам нужно было закончить игру еще в первом тайме. Но нам надо принять этот результат. Мы постепенно начали привыкать к новому менеджеру, все в команде приспосабливаются", - цитирует Шмейхеля ВВС.