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Каспер Шмейхель: мы разочарованы, что сыграли вничью со "Сток Сити"

Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель прокомментировал ничью со "Сток Сити" (2:2) в одиннадцатом туре АПЛ.

"Мы разочарованы, что сыграли вничью. Нам нужно было закончить игру еще в первом тайме. Но нам надо принять этот результат. Мы постепенно начали привыкать к новому менеджеру, все в команде приспосабливаются", - цитирует Шмейхеля ВВС.
Теги: Шмейхель Лестер Сток Сити
Сегодня, 08:16
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