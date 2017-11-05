Алекс Окслейд-Чемберлен: матч с "Вест Хэмом" был сложным

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен прокомментировал победу над "Вест Хэмом" (4:1) в одиннадцатом туре Премьер-лиги."Матч с "Вест Хэмом" был сложным. Это был очень интенсивный матч, особенно, когда соперник сделал счет 2:1. Мы хорошо защищались. Они много делали передач на Кэрролла, и мы знали, что это будет большая угроза. Но мы добились победы", - цитирует футболиста ВВС.