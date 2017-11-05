Полузащитник "Атлетико" Томас: буду сражаться за место в составе

Полузащитник "Атлетико" Томас прокомментировал победу над "Депортиво" (1:0) в одиннадцатом туре Примеры."Это был сложный матч. Но мы были в состоянии добиться результата. Мы заслужили три очка. Я доволен работой, которую проделали. Я буду сражаться за место в составе", - цитирует молодого футболиста TMW.