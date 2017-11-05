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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Юрген Клопп: это была блестящая игра
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Лионель Месси проводит 600-й матч за "Барселону"
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Валерий Петраков: сожалею, что не удалось победить
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Анатолий Давыдов: требовать стабильности от молодых, наверное, ещё рано, но мы к этому стремимся
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"Ахмат" обыграл "Ростов" в первом матче после отставки Кононова (8)
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"Атлетико" одержал победу над "Депортиво"
"Атлетико" одержал победу над "Депортиво"
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Сергей Кирсанов: итог матча с "Енисеем" закономерный
Сергей Кирсанов: итог матча с "Енисеем" закономерный
Полузащитник "Атлетико" Томас: буду сражаться за место в составе
Полузащитник "Атлетико" Томас прокомментировал победу над "Депортиво" (1:0) в одиннадцатом туре Примеры.
"Это был сложный матч. Но мы были в состоянии добиться результата. Мы заслужили три очка. Я доволен работой, которую проделали. Я буду сражаться за место в составе", - цитирует молодого футболиста TMW.
"Это был сложный матч. Но мы были в состоянии добиться результата. Мы заслужили три очка. Я доволен работой, которую проделали. Я буду сражаться за место в составе", - цитирует молодого футболиста TMW.
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