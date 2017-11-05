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"Локомотив" сыграет в дерби в белой форме, ЦСКА - в синей

"Локомотив" и ЦСКА определились с игровой формой на матч 16-го тура чемпионата России.

Хозяева выйдут на московское дерби в белой экипировке, их голкипер - в чёрной. "Армейцы" проведут матч в синей форме, их вратарь – в зелёной.

Теги: Локомотив ЦСКА
Сегодня, 11:38
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