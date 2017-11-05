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Арьен Роббен стал лучшим бомбардиром "Баварии" в бундеслиге среди легионеров

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен забил гол в ворота "Боруссии" (3:1) в чемпионате Германии.

Этот гол стал для него 93-м в чемпионате Германии в составе мюнхенского клуба.

33-летний голландец стал лучшим бомбардиром "Баварии" в бундеслиге среди иностранцев, сообщает пресс-служба клуба.
Теги: Роббен Бавария
Сегодня, 12:25
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