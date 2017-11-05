Арьен Роббен стал лучшим бомбардиром "Баварии" в бундеслиге среди легионеров

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен забил гол в ворота "Боруссии" (3:1) в чемпионате Германии.Этот гол стал для него 93-м в чемпионате Германии в составе мюнхенского клуба.33-летний голландец стал лучшим бомбардиром "Баварии" в бундеслиге среди иностранцев, сообщает пресс-служба клуба.