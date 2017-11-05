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"Амкар" - "Анжи": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Амкара" и "Анжи" на матч 16-го тура российской Премьер-Лиги.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Мельников, Конде, Костюков, Гол, Огуде, Эззатоллахи, Бодул.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Зайцев, Милькович, Шаваев, Гащенков, Форбс, Салугин, Прокофьев.

"Анжи": Лория, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев, Бакаев, Брызгалов, Гулиев, Данченко, Прудников, Маркелов.

Запасные: Будаков, Эльмурзаев, Хубулов, Чайковский, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.
Теги: Амкар Анжи
Сегодня, 13:09
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