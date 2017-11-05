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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Миодраг Божович: искусственный газон не позволил играть в качественный футбол
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "СКА-Хабаровск" (2:1) в матче 16-го тура чемпионата России.
"Игра получилась тяжелой. Мы не привыкли играть на искусственном газоне. Он не позволил показать более качественную игру. Однако главное – набрали очки. Сделали это в гостях после долгого перелета с командой, которая дома играет хорошо. Я очень доволен. Ребята молодцы. Лука Джорджевич здоров вышел, забил гол. Это его работа – забивать голы. Он всего тренируется пять дней после травмы поэтому сегодня вышел на замену. Он – игрок основного состава", – сказал Божович.
"Игра получилась тяжелой. Мы не привыкли играть на искусственном газоне. Он не позволил показать более качественную игру. Однако главное – набрали очки. Сделали это в гостях после долгого перелета с командой, которая дома играет хорошо. Я очень доволен. Ребята молодцы. Лука Джорджевич здоров вышел, забил гол. Это его работа – забивать голы. Он всего тренируется пять дней после травмы поэтому сегодня вышел на замену. Он – игрок основного состава", – сказал Божович.
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