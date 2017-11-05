Миодраг Божович: искусственный газон не позволил играть в качественный футбол

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "СКА-Хабаровск" (2:1) в матче 16-го тура чемпионата России."Игра получилась тяжелой. Мы не привыкли играть на искусственном газоне. Он не позволил показать более качественную игру. Однако главное – набрали очки. Сделали это в гостях после долгого перелета с командой, которая дома играет хорошо. Я очень доволен. Ребята молодцы. Лука Джорджевич здоров вышел, забил гол. Это его работа – забивать голы. Он всего тренируется пять дней после травмы поэтому сегодня вышел на замену. Он – игрок основного состава", – сказал Божович.