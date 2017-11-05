Гаджи Гаджиев: "Анжи" – один из наших ближайших конкурентов и нам надо играть на победу

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что пермяки должны победить в этой встрече."К этому матчу приковано слишком много внимания. Конечно, хочется, чтобы играла квалифицировано и выигрывала. "Анжи" – один из наших ближайших конкурентов и нам надо играть на победу. Для них тоже важно победить сегодня. Махачкалинцы хорошо играли против "Зенита" и "Спартак", а также обыграли "Арсенал". Думаю, будет непростая игра", – сказал Гаджиев.