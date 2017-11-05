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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Спартак" сыграл вничью с "Уфой" в молодежном первенстве
Молодежное первенство
16 тур
"Спартак" - "Уфа" 1:1
Голы: Феофилактов, 52, Безденежных, 57
"Спартак": "Спартак": Аверкиев, Рассказов, Феофилактов, (Актисов, 57), Петрунин, Горбулин, Калачевский, Цыганков, (Никулин, 46), Бакаев, (Орехов, 63), Мазуров, (Пацев, 81), Игнатов, Прошляков
"Уфа": Ефимов, Хазиев, Демин, Емельянов, Егоров, Криворог, Виденеев, Безденежных, Власов, Кутсулурин, Журавлев, (Шитов, 67).
Предупреждения: Феофилактов, 31, Виденеев, 43, Мазуров, 74
16 тур
"Спартак" - "Уфа" 1:1
Голы: Феофилактов, 52, Безденежных, 57
"Спартак": "Спартак": Аверкиев, Рассказов, Феофилактов, (Актисов, 57), Петрунин, Горбулин, Калачевский, Цыганков, (Никулин, 46), Бакаев, (Орехов, 63), Мазуров, (Пацев, 81), Игнатов, Прошляков
"Уфа": Ефимов, Хазиев, Демин, Емельянов, Егоров, Криворог, Виденеев, Безденежных, Власов, Кутсулурин, Журавлев, (Шитов, 67).
Предупреждения: Феофилактов, 31, Виденеев, 43, Мазуров, 74
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