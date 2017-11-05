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"Анжи" обыграл "Амкар", Маркелов сделал дубль и получил красную карточку

В матче 16-го тура чемпионата России в Перми "Амкар" на своем поле уступил "Анжи".

Чемпионат России

16 тур

"Амкар" - "Анжи" 1:2

Голы: Маркелов, 8, 30, Костюков, 14

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Мельников, Конде, (Милькович, 57), Костюков, (Форбс, 81), Гол, (Гащенков, 46), Огуде, Эззатоллахи, Бодул.

"Анжи": Лория, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев, (Хубулов, 86), Бакаев, Брызгалов, Гулиев, Данченко, Прудников, (Дибиргаджиев, 90+2), Маркелов.

Предупреждения: Костюков, 35, Конде, 40, Бодул, 52, Огуде, 60, Гащенков, 75, Тетрашвили, 81, Кацаев, 87

Удаление: Маркелов, 64
Теги: Амкар Анжи
Сегодня, 16:00
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(0)
№5 Написал: акула (Сегодня, 16:29) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: anatolik189
Ради чего Амкар рвал очко на английский флаг со Спартаком?

чтобы показать истинный уровень шпортальке
Регистрация: 3.11.2017
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 16:21) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Интересный тур, в трех матчах первый гол забивается на 4 и 5 минутах и побеждают гости..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:07) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Ради чего Амкар рвал очко на английский флаг со Спартаком?Ради того,чтобы обгадиться с Анжи?
Регистрация: 2.04.2012
№2 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 16:04) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
амкар позорище.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 16:03) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
вот это называется провёл игру во всю ширину души ))

анжи молодцы, сдвинули динамо в зону пердива
Регистрация: 7.02.2010
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