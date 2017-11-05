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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Анжи" обыграл "Амкар", Маркелов сделал дубль и получил красную карточку
В матче 16-го тура чемпионата России в Перми "Амкар" на своем поле уступил "Анжи".
Чемпионат России
16 тур
"Амкар" - "Анжи" 1:2
Голы: Маркелов, 8, 30, Костюков, 14
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Мельников, Конде, (Милькович, 57), Костюков, (Форбс, 81), Гол, (Гащенков, 46), Огуде, Эззатоллахи, Бодул.
"Анжи": Лория, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев, (Хубулов, 86), Бакаев, Брызгалов, Гулиев, Данченко, Прудников, (Дибиргаджиев, 90+2), Маркелов.
Предупреждения: Костюков, 35, Конде, 40, Бодул, 52, Огуде, 60, Гащенков, 75, Тетрашвили, 81, Кацаев, 87
Удаление: Маркелов, 64
Чемпионат России
16 тур
"Амкар" - "Анжи" 1:2
Голы: Маркелов, 8, 30, Костюков, 14
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Мельников, Конде, (Милькович, 57), Костюков, (Форбс, 81), Гол, (Гащенков, 46), Огуде, Эззатоллахи, Бодул.
"Анжи": Лория, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев, (Хубулов, 86), Бакаев, Брызгалов, Гулиев, Данченко, Прудников, (Дибиргаджиев, 90+2), Маркелов.
Предупреждения: Костюков, 35, Конде, 40, Бодул, 52, Огуде, 60, Гащенков, 75, Тетрашвили, 81, Кацаев, 87
Удаление: Маркелов, 64
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