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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Бибрас Натхо: очень важно победить "Локомотив"
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ против "Локомотива".
"Сегодня будет непростой матч, тем более это дерби. Мы боремся с "Локомотивом" в чемпионате, они идут на первом месте, так что победить очень важно. Кроме того, мы хотим сохранить набранный ход после победы в Базеле", - приводит слова Натхо твиттер "армейцев".
"Сегодня будет непростой матч, тем более это дерби. Мы боремся с "Локомотивом" в чемпионате, они идут на первом месте, так что победить очень важно. Кроме того, мы хотим сохранить набранный ход после победы в Базеле", - приводит слова Натхо твиттер "армейцев".
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