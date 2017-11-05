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Бибрас Натхо: очень важно победить "Локомотив"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ против "Локомотива".

"Сегодня будет непростой матч, тем более это дерби. Мы боремся с "Локомотивом" в чемпионате, они идут на первом месте, так что победить очень важно. Кроме того, мы хотим сохранить набранный ход после победы в Базеле", - приводит слова Натхо твиттер "армейцев".
Теги: Натхо ЦСКА Локомотив
Сегодня, 16:03
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