Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:12
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
10:19
Президент "Ахмата": три очка позволяют претендовать на Лигу Европы и снимают психологический груз (5)
Президент "Ахмата": три очка позволяют претендовать на Лигу Европы и снимают психологический груз (5)
2 гола важнее 2 карточек. Маркелов принёс «Анжи» победу, несмотря на удаление
Бывшая и нынешняя команды Гаджи Гаджиева стартовали плохо, но если «Амкар» после возвращения Вадима Евсеева пошёл было по графику, близкому к чемпионскому, то «Анжи» первый круг завершил в зоне вылета. Но благодаря победе в Перми махачкалинцы подобрались к «Амкару» вплотную.
5 минут, 5 минут...
16-й тур чемпионата России даёт ответ на риторический вопрос из известной каждому песни. 5 минут – это не много, но вполне достаточно для того, чтобы забить гол. Вчера в этот временной промежуток уложились тосненцы, сегодня утром – туляки, а в Перми тренд поддержала команда Вадима Скрипченко.
«Амкар» начал домашний матч по традиции уверенно и напористо, но после собственной позиционной атаки оказался прижат уже к своим воротам. Под приправленные матерком крики «Поджали!» махачкалинцы продолжили прессинговать и после потери мяча в позиционке, накатили второй, третьей волной и открыли счёт после прострела Тетрашвили. Одна из лучших защитных линий чемпионата (меньше 10 пропустил только «Зенит», ЦСКА – столько же) была не похожа на себя: трудно сказать, почему Сиваков и Белоруков дали мячу прокатиться через всю штрафную и дойти до Маркелова.
Нестарый Мельников
Проблемы в составе вынуждают Гаджиева его перекраивать состав, но совсем уж не знакомых лиц мы в нём сегодня не увидели, за исключением одного. Все привыкли к тому, что правый фланг у «Амкара» закрывает Милькович, но сегодня серб оказался в запасе, а его место занял 20-летний Иван Мельников.
Парень выходил на замену в двух матчах сезона, но в старте ещё не появлялся. И вместо того, чтобы отсиживаться в обороне с мыслью «как бы чего не вышло» на 13-й минуте рванул вперёд, успел прострелить из-под Армаша (центрального защитника, сегодня закрывавшего левую бровку) и уже лежа наблюдал за тем, как Костюков при попустительстве Брызгалова эффектно исполняет вчерашнего Левандовски, пяточкой переводя мяч в ворота! Похоже, вчера Михаил предпочёл предматчевому сну Бундеслигу и не зря.
С мячом одни, а забивают другие
После того, как «Амкар» сравнял счёт, да и до того, «Анжи» постепенно стал забывать об атаках. Пермяки владели внушительным территориальным преимуществом, постоянно находились с мячом, пытались перевернуть игру на 180 градусов не отходя от кассы.
Однако это не помешало «Анжи» создать ещё 1 голевой момент: Армаш пытался исправиться на угловом, «Амкар» выручил Нигматуллин. А вот после стандарта у чужих ворот на 28-й минуте голкипер пермяков не спас: Мельников омрачил свой дебют падением на ровном месте, оказавшимся для него скользким, и позволил Маркелову выбежать 1 на 1.
Не останавливаясь на достигнутом
На свой 2-й гол «Анжи» отреагировал лучше, чем на 1-й. Махачкалинцы неплохо воспользовались тем, что «Амкар» приуныл, и активно атаковали. В основном через правый фланг, где Тетрашвили и Данченко на волне успеха первых минут активно и остро взаимодействовали. И пусть Белоруков имел возможность сравнять счёт на стандарте, «Анжи» отрезок после своего гола и до перерыва провёл лучше, да и момент Кацаев куда более опасный. Правда, вместо удара по мячу с линии вратарской Адлан получил удар шипами в подбородок от Нигматуллина.
Меньше защитников, меньше соперников
В начале 2-го тайма «Анжи» постарался сразу не отдавать инициативу, но было понятно, что со временем это произойдёт. Гаджиев, в перерыве заменивший Гола на Гащенкова, ещё до истечения часа игры перешёл на игру в 2 центральных защитника, выпустивший Мильковича вместо Конде.
А вскоре после 60-й минуты на счастье пермяков Маркелов полетел под Эзатолахи и сравнял количество своих голов и жёлтых карточек в этом матче. Иван сегодня явно был заведён (как, впрочем, и все игроки) и никак не мог остановиться в производстве фолов. Останавливать пришлось арбитру Москалёву. Парадокс, но до удаления Маркелова он предупредил 4-х игроков «Амкара», а в составе «Анжи» никого, кроме удалённого.
Осада
Махачкалинцы помаячили впереди сколько смогли и логично отошли к своим воротам встречать атаки соперников, с 78-й минуты обогащённые ещё и Форбсом. «Амкар» по понятным причинам сделал ставку на длинные забросы, а самый опасный момент создал после подачи углового, но сразу 2 игрока пермяков не смогли головой ткнуть мяч в ворота.
«Анжи» не раз по ходу этого чемпионата упускал преимущество в счёте, но сегодня не дрогнул. Возможно, потому что «Амкар» традиционно сильно начинает домашние встречи, а 2-й проводит не так активно, по счёту. Отыграться в матче с соперником, которого удаление Маркелова только сплотило, пермякам не удалось – в последние минут 15 контратаки «Анжи» смотрелись поопаснее. В матче неоднозначностей (два гола и две карточки Маркелова, голевая передача и голевая ошибка Мельникова) «Амкар» изменил себе, надёжному и уверенному, что и предопределило исход.
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Мельников, Конде, (Милькович, 57), Костюков (Форбс, 78), Гол, (Гащенков, 46), Огуде, Эззатоллахи, Бодул.
"Анжи": Лория, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев, (Хубулов, 86), Бакаев, Брызгалов, Гулиев, Данченко (Эльмурзаев, 86), Прудников (Дибиргаджиев, 90), Маркелов.
Предупреждения: Костюков, 35, Конде, 40, Бодул, 52, Огуде, 60, Гащенков, 75, Тетрашвили, 81, Кацаев, 87
Удаление: Маркелов, 64
Роман Гуськов, Rusfootball.info
5 минут, 5 минут...
16-й тур чемпионата России даёт ответ на риторический вопрос из известной каждому песни. 5 минут – это не много, но вполне достаточно для того, чтобы забить гол. Вчера в этот временной промежуток уложились тосненцы, сегодня утром – туляки, а в Перми тренд поддержала команда Вадима Скрипченко.
«Амкар» начал домашний матч по традиции уверенно и напористо, но после собственной позиционной атаки оказался прижат уже к своим воротам. Под приправленные матерком крики «Поджали!» махачкалинцы продолжили прессинговать и после потери мяча в позиционке, накатили второй, третьей волной и открыли счёт после прострела Тетрашвили. Одна из лучших защитных линий чемпионата (меньше 10 пропустил только «Зенит», ЦСКА – столько же) была не похожа на себя: трудно сказать, почему Сиваков и Белоруков дали мячу прокатиться через всю штрафную и дойти до Маркелова.
Нестарый Мельников
Проблемы в составе вынуждают Гаджиева его перекраивать состав, но совсем уж не знакомых лиц мы в нём сегодня не увидели, за исключением одного. Все привыкли к тому, что правый фланг у «Амкара» закрывает Милькович, но сегодня серб оказался в запасе, а его место занял 20-летний Иван Мельников.
Парень выходил на замену в двух матчах сезона, но в старте ещё не появлялся. И вместо того, чтобы отсиживаться в обороне с мыслью «как бы чего не вышло» на 13-й минуте рванул вперёд, успел прострелить из-под Армаша (центрального защитника, сегодня закрывавшего левую бровку) и уже лежа наблюдал за тем, как Костюков при попустительстве Брызгалова эффектно исполняет вчерашнего Левандовски, пяточкой переводя мяч в ворота! Похоже, вчера Михаил предпочёл предматчевому сну Бундеслигу и не зря.
С мячом одни, а забивают другие
После того, как «Амкар» сравнял счёт, да и до того, «Анжи» постепенно стал забывать об атаках. Пермяки владели внушительным территориальным преимуществом, постоянно находились с мячом, пытались перевернуть игру на 180 градусов не отходя от кассы.
Однако это не помешало «Анжи» создать ещё 1 голевой момент: Армаш пытался исправиться на угловом, «Амкар» выручил Нигматуллин. А вот после стандарта у чужих ворот на 28-й минуте голкипер пермяков не спас: Мельников омрачил свой дебют падением на ровном месте, оказавшимся для него скользким, и позволил Маркелову выбежать 1 на 1.
Не останавливаясь на достигнутом
На свой 2-й гол «Анжи» отреагировал лучше, чем на 1-й. Махачкалинцы неплохо воспользовались тем, что «Амкар» приуныл, и активно атаковали. В основном через правый фланг, где Тетрашвили и Данченко на волне успеха первых минут активно и остро взаимодействовали. И пусть Белоруков имел возможность сравнять счёт на стандарте, «Анжи» отрезок после своего гола и до перерыва провёл лучше, да и момент Кацаев куда более опасный. Правда, вместо удара по мячу с линии вратарской Адлан получил удар шипами в подбородок от Нигматуллина.
Меньше защитников, меньше соперников
В начале 2-го тайма «Анжи» постарался сразу не отдавать инициативу, но было понятно, что со временем это произойдёт. Гаджиев, в перерыве заменивший Гола на Гащенкова, ещё до истечения часа игры перешёл на игру в 2 центральных защитника, выпустивший Мильковича вместо Конде.
А вскоре после 60-й минуты на счастье пермяков Маркелов полетел под Эзатолахи и сравнял количество своих голов и жёлтых карточек в этом матче. Иван сегодня явно был заведён (как, впрочем, и все игроки) и никак не мог остановиться в производстве фолов. Останавливать пришлось арбитру Москалёву. Парадокс, но до удаления Маркелова он предупредил 4-х игроков «Амкара», а в составе «Анжи» никого, кроме удалённого.
Осада
Махачкалинцы помаячили впереди сколько смогли и логично отошли к своим воротам встречать атаки соперников, с 78-й минуты обогащённые ещё и Форбсом. «Амкар» по понятным причинам сделал ставку на длинные забросы, а самый опасный момент создал после подачи углового, но сразу 2 игрока пермяков не смогли головой ткнуть мяч в ворота.
«Анжи» не раз по ходу этого чемпионата упускал преимущество в счёте, но сегодня не дрогнул. Возможно, потому что «Амкар» традиционно сильно начинает домашние встречи, а 2-й проводит не так активно, по счёту. Отыграться в матче с соперником, которого удаление Маркелова только сплотило, пермякам не удалось – в последние минут 15 контратаки «Анжи» смотрелись поопаснее. В матче неоднозначностей (два гола и две карточки Маркелова, голевая передача и голевая ошибка Мельникова) «Амкар» изменил себе, надёжному и уверенному, что и предопределило исход.
Чемпионат России
16 тур
"Амкар" - "Анжи" 1:2
16 тур
"Амкар" - "Анжи" 1:2
Голы: Маркелов, 6, 28, Костюков, 12
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Мельников, Конде, (Милькович, 57), Костюков (Форбс, 78), Гол, (Гащенков, 46), Огуде, Эззатоллахи, Бодул.
"Анжи": Лория, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев, (Хубулов, 86), Бакаев, Брызгалов, Гулиев, Данченко (Эльмурзаев, 86), Прудников (Дибиргаджиев, 90), Маркелов.
Предупреждения: Костюков, 35, Конде, 40, Бодул, 52, Огуде, 60, Гащенков, 75, Тетрашвили, 81, Кацаев, 87
Удаление: Маркелов, 64
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.