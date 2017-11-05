Вратарь "Майнца": краем глаза я видел что-то белое, и решил, что это мяч (видео)

Вратарь "Майнца" Робин Центнер рассказал, почему во время матча немецкой Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии" пнул невидимый мяч."Краем глаза я видел что-то белое, и решил, что это мяч. Однако оказалось, что это отметка пенальти. Мяч оказался вообще в другом месте. Хотел сделать передачу, собирался коснуться мяча, но понял, что его уже нет", - цитирует Центнера 101 Great Goals.