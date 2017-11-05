Опрос:

Новости партнеров

Вратарь "Майнца": краем глаза я видел что-то белое, и решил, что это мяч (видео)

Вратарь "Майнца" Робин Центнер рассказал, почему во время матча немецкой Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии" пнул невидимый мяч.

"Краем глаза я видел что-то белое, и решил, что это мяч. Однако оказалось, что это отметка пенальти. Мяч оказался вообще в другом месте. Хотел сделать передачу, собирался коснуться мяча, но понял, что его уже нет", - цитирует Центнера 101 Great Goals.

Теги: Майнц
Сегодня, 16:15
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:25) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лошара


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: MVB Дмитров (Сегодня, 17:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing laughing laughing
Регистрация: 15.04.2016
№2 Написал: ZeArt (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
joy
Регистрация: 15.07.2017
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Прикольно, боковое зрение не вовремя проснулось))))


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.