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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вратарь "Майнца": краем глаза я видел что-то белое, и решил, что это мяч (видео)
Вратарь "Майнца" Робин Центнер рассказал, почему во время матча немецкой Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии" пнул невидимый мяч.
"Краем глаза я видел что-то белое, и решил, что это мяч. Однако оказалось, что это отметка пенальти. Мяч оказался вообще в другом месте. Хотел сделать передачу, собирался коснуться мяча, но понял, что его уже нет", - цитирует Центнера 101 Great Goals.
"Краем глаза я видел что-то белое, и решил, что это мяч. Однако оказалось, что это отметка пенальти. Мяч оказался вообще в другом месте. Хотел сделать передачу, собирался коснуться мяча, но понял, что его уже нет", - цитирует Центнера 101 Great Goals.
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