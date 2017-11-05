Гаджи Гаджиев: нельзя играть в обороне так, как играли сегодня мы

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" после матча 16-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:2) отметил, что его команда допустила много ошибок в обороне."Очень часто проигрывающие владеют мячом и атакуют, но все равно проигрывают. Надо было надежнее играть в обороне, мы пропустили много контратак, особенно в концовке встречи. Так играть, как мы играли в обороне сегодня, нельзя играть. В прошлых матчах мы так не действовали. Что касается моментов, то достаточно много моментов не забили. Возможно, было много суеты и поспешных действий. Помимо всего, "Анжи" хорошо играл в обороне и отлично действовал на контратаках", - сказал Гаджиев.