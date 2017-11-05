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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Гончаренко: тот, кто лучше на данный момент, тот и играет
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мыслями перед матчем 16-го тура Премьер-лиги против "Локомотива".
"С чем связано отсутствие в составе Головина, Игнашевича и Василия Березуцкого? В сегодняшней игре на поле должны выйти те, кто готовы на 100 процентов. В основном составе дебютирует Хетаг Хосонов. Почему играет он, а не, например, Жамалетдинов? У молодых футболистов часто бывают перепады формы. Тот, кто лучше на данный момент, тот и играет", - сказал Гончаренко.
"С чем связано отсутствие в составе Головина, Игнашевича и Василия Березуцкого? В сегодняшней игре на поле должны выйти те, кто готовы на 100 процентов. В основном составе дебютирует Хетаг Хосонов. Почему играет он, а не, например, Жамалетдинов? У молодых футболистов часто бывают перепады формы. Тот, кто лучше на данный момент, тот и играет", - сказал Гончаренко.
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