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Виктор Гончаренко: тот, кто лучше на данный момент, тот и играет

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мыслями перед матчем 16-го тура Премьер-лиги против "Локомотива".

"С чем связано отсутствие в составе Головина, Игнашевича и Василия Березуцкого? В сегодняшней игре на поле должны выйти те, кто готовы на 100 процентов. В основном составе дебютирует Хетаг Хосонов. Почему играет он, а не, например, Жамалетдинов? У молодых футболистов часто бывают перепады формы. Тот, кто лучше на данный момент, тот и играет", - сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко ЦСКА Локомотив
Сегодня, 16:42
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