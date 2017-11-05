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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Интер" сыграл вничью с "Торино"
В матче 12-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле сыграл вничью с "Торино" – 1:1.
Чемпионат Италии
12 тур
"Интер" - "Торино" 1:1
Голы: Фальке, 59, Эдер, 79
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Нагатомо (Брозович, 76), Шкриньяр, Миранда, Гальярдини (Эдер, 69), Кандрева, Фалеро, Валеро, Перишич, Икарди
"Торино": Сиригу, Сильвестри, Ансальди, Н'Кулу, Бурдиссо, Ринкон, Оби (Аква, 73), Базелли, Белотти, Фальке (Ньянг, 83), Ляич (Беренгер, 89)
Предупреждения: Фалеро, 33, Бурдиссо, 42, Ринкон, 56, Сиригу, 61, Оби, 64, Шкриньяр, 66, Брозович, 83, Аква, 88
Чемпионат Италии
12 тур
"Интер" - "Торино" 1:1
Голы: Фальке, 59, Эдер, 79
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Нагатомо (Брозович, 76), Шкриньяр, Миранда, Гальярдини (Эдер, 69), Кандрева, Фалеро, Валеро, Перишич, Икарди
"Торино": Сиригу, Сильвестри, Ансальди, Н'Кулу, Бурдиссо, Ринкон, Оби (Аква, 73), Базелли, Белотти, Фальке (Ньянг, 83), Ляич (Беренгер, 89)
Предупреждения: Фалеро, 33, Бурдиссо, 42, Ринкон, 56, Сиригу, 61, Оби, 64, Шкриньяр, 66, Брозович, 83, Аква, 88
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