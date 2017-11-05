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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
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Перфоманс болельщиков на матче "Локомотив" - ЦСКА (видео)
Болельщики ЦСКА, присутствующие на матче с "Локомотивом", развернули баннер в честь братьев Березуцких, отыгравших на двоих 1000 матчей за ЦСКА.
"1000 матчей за ЦСКА. Верой и правдой. Незаменимые" - гласит слоган, передаёт с места событий корреспондент Rusfootball.info.
"1000 матчей за ЦСКА. Верой и правдой. Незаменимые" - гласит слоган, передаёт с места событий корреспондент Rusfootball.info.
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