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Перфоманс болельщиков на матче "Локомотив" - ЦСКА (видео)

Болельщики ЦСКА, присутствующие на матче с "Локомотивом", развернули баннер в честь братьев Березуцких, отыгравших на двоих 1000 матчей за ЦСКА.

"1000 матчей за ЦСКА. Верой и правдой. Незаменимые" - гласит слоган, передаёт с места событий корреспондент Rusfootball.info.

Теги: Локомотив ЦСКА Rвидео
Сегодня, 17:04
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№2 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 17:27) #
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online

Ну такое... на фоне спартаковских,это поделка детсадовская.


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Перфоманс? laughing laughing laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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