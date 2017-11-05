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"Тоттенхэм" минимально обыграл "Кристал Пэлас"

Чемпионат Англии

11 тур

"Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" 1:0

Голы: Мин, 64

"Тоттенхэм": Гассанига, Санчес, Роуз (Дэвис, 90+2), Вертонген, Орье, Уинкс (Дембеле 46), Сиссоко, Эриксен, Дайер, Мин, Кейн (Льоренте, 77)

"Кристал Пэлас": Сперони, Сако, Данн, Уорд (Сако, 76), Фосу-Менса, Шлупп, Лофтус-Чик, Миливоевич, Кабай, Заха, Таунсенд

Предупреждения: Таунсенд, 45+2, Шлупп, 56
Теги: Тоттенхэм Кристал Пэлас
Сегодня, 17:05
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