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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Тоттенхэм" минимально обыграл "Кристал Пэлас"
Чемпионат Англии
11 тур
"Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" 1:0
Голы: Мин, 64
"Тоттенхэм": Гассанига, Санчес, Роуз (Дэвис, 90+2), Вертонген, Орье, Уинкс (Дембеле 46), Сиссоко, Эриксен, Дайер, Мин, Кейн (Льоренте, 77)
"Кристал Пэлас": Сперони, Сако, Данн, Уорд (Сако, 76), Фосу-Менса, Шлупп, Лофтус-Чик, Миливоевич, Кабай, Заха, Таунсенд
Предупреждения: Таунсенд, 45+2, Шлупп, 56
11 тур
"Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" 1:0
Голы: Мин, 64
"Тоттенхэм": Гассанига, Санчес, Роуз (Дэвис, 90+2), Вертонген, Орье, Уинкс (Дембеле 46), Сиссоко, Эриксен, Дайер, Мин, Кейн (Льоренте, 77)
"Кристал Пэлас": Сперони, Сако, Данн, Уорд (Сако, 76), Фосу-Менса, Шлупп, Лофтус-Чик, Миливоевич, Кабай, Заха, Таунсенд
Предупреждения: Таунсенд, 45+2, Шлупп, 56
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