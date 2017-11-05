Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Константин Савичев прокомментировал поражение от "Арсенала" (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России."Мы на дне. Надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает. Тяжело что-то сказать после таких матчей. Дома с такими командами мы должны набирать очки. Каждый раз не хватает то ли концентрации, то ли еще чего-то. Будем работать дальше. Ниже уже некуда падать, у нас только путь наверх", - сказал Савичев.