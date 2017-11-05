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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:12
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
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Президент "Ахмата": три очка позволяют претендовать на Лигу Европы и снимают психологический груз (5)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает
Полузащитник "СКА-Хабаровск" Константин Савичев прокомментировал поражение от "Арсенала" (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России.
"Мы на дне. Надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает. Тяжело что-то сказать после таких матчей. Дома с такими командами мы должны набирать очки. Каждый раз не хватает то ли концентрации, то ли еще чего-то. Будем работать дальше. Ниже уже некуда падать, у нас только путь наверх", - сказал Савичев.
"Мы на дне. Надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает. Тяжело что-то сказать после таких матчей. Дома с такими командами мы должны набирать очки. Каждый раз не хватает то ли концентрации, то ли еще чего-то. Будем работать дальше. Ниже уже некуда падать, у нас только путь наверх", - сказал Савичев.
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