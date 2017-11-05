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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Константин Савичев прокомментировал поражение от "Арсенала" (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

"Мы на дне. Надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает. Тяжело что-то сказать после таких матчей. Дома с такими командами мы должны набирать очки. Каждый раз не хватает то ли концентрации, то ли еще чего-то. Будем работать дальше. Ниже уже некуда падать, у нас только путь наверх", - сказал Савичев.

Теги: СКА-Хабаровск Савичев Арсенал Тула
Сегодня, 17:12
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:29) #
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Болеет за:
ЦСКА
Бог в помощь!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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