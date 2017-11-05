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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Юрий Семин: был потрясающий матч. Могли проиграть, могли и выиграть
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мнением о прошедшем матче 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).
"Стычка? Все, что произошло, то произошло. Молодец в этой ситуации - Игорь Акинфеев. Как настоящий капитан он успокоил обе команды. Футбол - это эмоции. Без них, наверное, и зрители бы не ходили. Тем более, был потрясающий матч. Могли проиграть, могли и выиграть. Болельщики, я думаю, получили громадное удовольствие. Результатом я, в принципе, доволен. Через два дня после сложной игры они показали такое движение и хорошую игру", - сказал Семин.
"Стычка? Все, что произошло, то произошло. Молодец в этой ситуации - Игорь Акинфеев. Как настоящий капитан он успокоил обе команды. Футбол - это эмоции. Без них, наверное, и зрители бы не ходили. Тем более, был потрясающий матч. Могли проиграть, могли и выиграть. Болельщики, я думаю, получили громадное удовольствие. Результатом я, в принципе, доволен. Через два дня после сложной игры они показали такое движение и хорошую игру", - сказал Семин.
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