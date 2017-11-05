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Юрий Семин: был потрясающий матч. Могли проиграть, могли и выиграть

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мнением о прошедшем матче 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).

"Стычка? Все, что произошло, то произошло. Молодец в этой ситуации - Игорь Акинфеев. Как настоящий капитан он успокоил обе команды. Футбол - это эмоции. Без них, наверное, и зрители бы не ходили. Тем более, был потрясающий матч. Могли проиграть, могли и выиграть. Болельщики, я думаю, получили громадное удовольствие. Результатом я, в принципе, доволен. Через два дня после сложной игры они показали такое движение и хорошую игру", - сказал Семин.
Теги: Семин Локомотив ЦСКА
Сегодня, 18:42
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(0)
№7 Написал: Климак 32 (Сегодня, 19:50) #
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online

Нормально


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№6 Написал: spiri (Сегодня, 19:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
По любому Палычу респект! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№5 Написал: alx64 (Сегодня, 18:54) #
  • -3
  •  (7)

если не фол не нужный а он просто игровой ЦСКА с воего не упустил!!!!!!!!!!!!!победа была за ЦСКА!!!!!!!!!!!!но ничья тоже результат!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016
№4 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 18:51) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Палыч молодец, поддержал всех. И своих и чужих. Все спокойно и рассудительно. Гончаренко как пацан психаванный давал вью


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№3 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 18:50) #
  • -7
  •  (13)

ощущать будете по весне


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Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:47) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Локомотив»
Второй год команда явно прибавляет.
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:46) #
  • +11
  •  (17)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Разница в игре без Смородской на посту. Ощущаемо.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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